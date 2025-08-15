На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка, которой не досталось горячего блюда при задержке рейса, подала иск к «Победе»

Россиянка попыталась засудить авиакомпанию из-за поданного ей салата
true
true
true
close
Shutterstock

Пассажирка потребовала у авиакомпании «Победа» компенсации морального вреда из-за задержки рейса. Об этом говорится в материалах дела.

В конце ноября Екатерина Г. приобрела билет на рейс МоскваСочи, который должен был вылететь 17 декабря в 07:55. Фактический вылет состоялся с опозданием на 5 часов 43 минуты, то есть лишь в 13:38.

Так как перевозчик в случае задержки рейса на четыре часа и более обязан предоставить горячее питание, все пассажиры получили ваучеры на 600 рублей для обеда в кафе «Шоколадница». Однако Екатерина не успела пообедать горячим.

«Пассажиров было слишком много, в этой связи истец смогла получить только салат перед самим вылетом, а горячее питание получено не было, что причинило нравственные страдания», — говорится в судебном акте.

Из-за задержки вылета женщине не удалось вовремя заселиться в отель и попасть на назначенную встречу, поэтому она сначала потребовала компенсацию морального вреда у «Победы», а затем обратилась в суд.

Однако ей отказали в иске, сославшись на негативные погодные условия, которые стали причиной задержки. Кассационный суд также признал действия авиакомпании законными, подтвердил соблюдение ими правил обслуживания пассажиров и отказал пострадавшей в компенсации.

Ранее россиянка добилась компенсации от туроператора за неработающий в отеле аквапарк.

