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Россиянка добилась компенсации от туроператора за неработающий в отеле аквапарк

Свердловчанка отсудила у туроператора 146 тысяч за неисправный аквапарк в Египте
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Depositphotos

Жительница Свердловской области слетала в Египет и отсудила компенсацию за неработающий в отеле аквапарк. Об этом сообщается на сайте Свердловского областного суда.

В мае прошлого года Светлана купила для себя и сына путевку в Шарм-эш-Шейх. Через турагента ООО «Престиж Тур» она выбрала отель, который находился не на первой линии у моря, но на его территории работал детский аквапарк. Кроме того, отдыхающим обещали трансфер до пляжа и обратно. Однако по приезде выяснилось, что аквапарк закрыт на ремонт, а трансфера нет. Светлана сразу сообщила об этом турагенту, но ситуация не изменилась.

Вернувшись домой после неудачного отдыха, свердловчанка попросила вернуть часть от суммы, которую она потратила на путевку, но получила отказ. Тогда она подала иск в Ленинский районный суд Нижнего Тагила, требуя вернуть ей 67 тыс. рублей и еще 50 тыс. в качестве компенсации морального вреда, а также попросила оштрафовать компанию за отказ добровольно удовлетворить требования.

Суд удовлетворил иск лишь частично — с ООО «ТТ-Трэвел» взыскали 67 тыс. рублей, 30 тыс. рублей морального вреда и почти 49 тыс. рублей штрафа. Туроператор пытался обжаловать решение, утверждая, что вина лежит на турагенте, который предоставил неверную информацию, но областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Ранее туроператор отказался компенсировать путевку россиянке, сломавшей на отдыхе спину.

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