Момент убийства судьи Ветлугина попал на видео

В Камышине 47-летний местный житель Сергей Кибальников жестоко убил федерального судью Василия Ветлугина. Кадры расправы показал Telegram-канал 112.

На видео попал момент, как раненый Ветлугин бежит от преследователя с ружьем, после чего спотыкается и падает. К нему подходит мужчина и несколько раз бьет его прикладом по голове, после чего пострадавший перестал шевелиться. Злоумышленник ненадолго отошел, затем вернулся к телу с предметом, похожим на нож, и несколько раз ударил погибшего.

Telegram-канал «Жесть Камышин» со ссылкой на слова подписчика сообщал, что «судья вышел из суда, сел в машину, начал выезжать, тот перекрыл ему путь и стал стрелять». Ветлугин сумел выскочить из автомобиля и постарался отбежать в сторону, но нападавший несколько раз выстрелил в него, догнал, «отрезал орган, запихал в рот и истыкал ножом».

После этого Кибальников нанес телесные повреждения телу погибшего, в том числе отрезал половой орган и нанес удар ножом в глаз.

По предварительной версии, мотивом нападения стала ревность — предполагается, что мужчина считал судью любовником своей супруги. После убийства Кибальников добровольно сдался полиции.

Ожидается, что сегодня суд изберет ему меру пресечения в виде ареста.

Ранее в Екатеринбурге мать убила двоих детей, а затем и себя.

