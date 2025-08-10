В Екатеринбурге мать убила двоих детей и покончила с собой

В Свердловской области устанавливаются обстоятельства гибели двоих детей и их матери. По предварительной информации, женщина расправилась с детьми и свела счеты с жизнью. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Бардина. По предварительной информации мать, расправилась с двумя детьми трех и девяти лет, после чего покончила с собой. Характер убийств и суицида пока неизвестны, на месте работают следователи и криминалисты.

По данным Ura.ru, тела обнаружили сотрудники газовой службы. Известно, что погибшая женщина работала медсестрой. Правоохранительные органы пока воздерживаются от комментариев.

До этого в Петербурге женщина напала на трехлетнего сына с ножом, а затем наложила на себя руки. Находившаяся в этот момент в гостях подруга хозяйки квартиры вызвала на место скорую помощь и полицейских. Медикам, прибывшим на место, не удалось спасти ни мать, ни ребенка. По словам свидетельницы произошедшего, ничего не предвещало такого развития событий. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Красноярске мать ударила трехлетнего сына ножом в спину.