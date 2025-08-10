На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге мать убила двоих детей и покончила с собой

Ura.ru: в Екатеринбурге мать убила двоих детей
true
true
true
close
Global Look Press

В Свердловской области устанавливаются обстоятельства гибели двоих детей и их матери. По предварительной информации, женщина расправилась с детьми и свела счеты с жизнью. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Бардина. По предварительной информации мать, расправилась с двумя детьми трех и девяти лет, после чего покончила с собой. Характер убийств и суицида пока неизвестны, на месте работают следователи и криминалисты.

По данным Ura.ru, тела обнаружили сотрудники газовой службы. Известно, что погибшая женщина работала медсестрой. Правоохранительные органы пока воздерживаются от комментариев.

До этого в Петербурге женщина напала на трехлетнего сына с ножом, а затем наложила на себя руки. Находившаяся в этот момент в гостях подруга хозяйки квартиры вызвала на место скорую помощь и полицейских. Медикам, прибывшим на место, не удалось спасти ни мать, ни ребенка. По словам свидетельницы произошедшего, ничего не предвещало такого развития событий. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Красноярске мать ударила трехлетнего сына ножом в спину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами