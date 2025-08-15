Расстрелял из «Сайги» и воткнул нож в глаз: федеральный судья Ветлугин убит у здания горсуда

В городе Камышине Волгоградской области жестоко убили федерального судью Василия Ветлугина. По данным СК РФ, тело погибшего с огнестрельными и колото-резаными ранениями нашли вечером 14 августа у здания городского суда. Подозреваемый задержан. «АиФ. Волгоград» уточняет, что поджидавший Ветлугина мужчина расстрелял судью из «Сайги», прямо на улице отрезал тому половые органы и воткнул нож в левый глаз. Его мотивом считают месть за измену жены.

Вечером 14 августа у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи Василия Ветлугина с огнестрельными и колото-резаными ранениями. Убийство было совершено с особой жестокостью: по предварительным данным, судью расстреляли из карабина «Сайга», затем отрезали половой орган и воткнули нож в глаз.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Камышина. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч.2 ст.105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия)», — сообщили в региональном управлении СК РФ.

О предполагаемом убийце сообщается лишь, что он — местный житель, занимающийся коммерческой деятельностью. Версии о мотивах преступления не приводятся.

Расследование взято на контроль прокуратурой Волгоградской области. На место преступления выезжал городской прокурор Михаил Андреев.

По данным Telegram-канала SHOT, убийца сам сдался полиции. По данным 112, он не скрывался, а сразу дождался полицию. Подозреваемому Сергею К. 47 лет.

«Каким-то образом он узнал, что у его жены роман с Ветлугиным. В порыве ревности разгневанный мужчина подкараулил соперника недалеко от здания Городского суда и несколько раз выстрелил в него из «Сайги», — говорится в публикации.

Telegram-канал Baza сообщил, что убийцей федерального судьи в Камышине оказался военный, вернувшийся в отпуск. Позже издание уточнило, что «его причастность к Вооруженным силам пока не подтверждается».

Telegram-канал «Жесть Камышин» со ссылкой на слова подписчика сообщает, что «судья вышел из суда, сел в машину, начал выезжать, тот перекрыл ему путь и стал стрелять». Ветлугин сумел выскочить из автомобиля и постарался отбежать в сторону, но нападавший несколько раз выстрелил в него, догнал, «отрезал орган, запихал в рот и истыкал ножом». Собеседник канала предположил, что «убийца — муж секретаря суда, [он] периодически избивал ее, в синяках приходила на работу, а уж любовница она судьи или нет я не знаю». Каких-либо подтверждений этой версии нет.

Издание «АиФ Волгоград» также сообщает, что следствие рассматривает ревность как возможный мотив убийства. При этом в качестве основной версии в настоящее время рассматривается месть за профессиональную деятельностью судьи.

«Ветлугин вел сложные дела, решения по которым затрагивали интересы различных сторон. Не исключается, что убийство могло быть актом мести за вынесенные им судебные решения», — отмечает издание.

Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. По данным SHOT, расправа над судьей случилась рядом с офисом охранного предприятия «Контроль», у входа в который установлены две камеры.

По сведениям портала «Судьи России», Василий Ветлугин родился 9 мая 1985 года в Карелии. Окончил Саратовскую государственную академию права. С 2007 по 2011 год работал следователем УВД по Камышину и Камышинскому району. В 2011 году стал помощником судьи Камышинского горсуда. В 2013 году его назначили мировым судьей, в 2019 году он стал федеральным судьей.

Последний раз СМИ сообщали об убийстве судьи в России в 2019 году.