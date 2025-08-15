На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Валаамском монастыре прошел молебен об успешных переговорах Путина и Трампа

В Валаамском монастыре провели молебен об успешных переговорах на Аляске
Vadiar/Shutterstock/FOTODOM

В Валаамском монастыре прошло молебное пение об успешном ходе переговоров президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина, которые пройдут на Аляске. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Епископ Панкратий заявил, что в карельском монастыре будут молиться о том, чтобы бог благословил встречу лидеров.

«Дай Бог, чтобы завтрашняя встреча прошла так, чтобы стране нашей было благо, чтобы те люди, которые воевали, не проливали свою кровь напрасно и чтобы мир воцарился на нашей земле», – рассказал он.

Священнослужители монастыря заявили, что Аляска «можно сказать, православный штат» и напомнили, что и на этой территории, и на Валааме об успехе встречи политиков молятся святому Герману.

Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа в городе Анкоридж. Основной темой грядущей встречи станет ситуация на Украине.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко делали на Валааме во время последнего визита.

