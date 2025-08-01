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Обнимались и молились: что Путин и Лукашенко делали на Валааме

Лукашенко и Путин 1 августа приняли участие в молебне на Валааме
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 1 августа прибыли на Валаам.

Они приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери.

На кадрах можно увидеть, как лидеры стран тепло обнимаются, а Лукашенко хлопает Путина по спине и отмечает, что они встретились «в нужное время в нужном месте».

Одеты оба президента неформально: например, Путин — в рубашке и джинсах. Лукашенко — в брюках и рубашке.

После этого они пообщались с журналистами. Также в их планах неформальная встреча. По сведениям белорусской стороны, президенты рассмотрят темы, связанные с развитием двусторонних отношений, а также проекты в рамках Союзного государства, международную повестку, тематику региональной безопасности.

Путин и Лукашенко уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в 2019, 2023 и 2024 годах.

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