В МЧС РФ рассказали, угрожает ли взрыв на заводе под Рязанью жилому сектору

МЧС РФ: угроза жилому сектору из-за взрыва на заводе под Рязанью отсутствует

Угроза для жилого сектора из-за взрыва на предприятии в Рязанской области отсутствует. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

«Персонал предприятия эвакуирован. Угрозы жилому сектору нет», — говорится в заявлении.

Из него следует, что на месте происшествия был создан оперативный штаб. К тушению пожара, начавшегося на территории завода после взрыва, привлекли 70 сотрудников экстренных служб и 28 единиц техники.

В настоящее время МЧС РФ уточняет информацию о количестве пострадавших. Известно, что пять человек не выжили.

15 августа в пороховом цеху завода «Эластик», расположенного в Шиловском районе Рязанской области, произошел взрыв. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, причиной могло послужить нарушение правил техники безопасности.

На фоне случившегося сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ организовали проверку. Сейчас специалисты проводят процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Башкирии в результате взрыва на заводе пострадали 38 человек.