На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МЧС РФ рассказали, угрожает ли взрыв на заводе под Рязанью жилому сектору

МЧС РФ: угроза жилому сектору из-за взрыва на заводе под Рязанью отсутствует
true
true
true
close
МЧС России

Угроза для жилого сектора из-за взрыва на предприятии в Рязанской области отсутствует. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

«Персонал предприятия эвакуирован. Угрозы жилому сектору нет», — говорится в заявлении.

Из него следует, что на месте происшествия был создан оперативный штаб. К тушению пожара, начавшегося на территории завода после взрыва, привлекли 70 сотрудников экстренных служб и 28 единиц техники.

В настоящее время МЧС РФ уточняет информацию о количестве пострадавших. Известно, что пять человек не выжили.

15 августа в пороховом цеху завода «Эластик», расположенного в Шиловском районе Рязанской области, произошел взрыв. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, причиной могло послужить нарушение правил техники безопасности.

На фоне случившегося сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ организовали проверку. Сейчас специалисты проводят процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Башкирии в результате взрыва на заводе пострадали 38 человек.

Все новости на тему:
Взрыв на заводе «Эластик»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами