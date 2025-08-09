На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об увеличении числа пострадавших в результате взрыва на заводе в Башкирии

МЧС: число пострадавших на предприятии в Стерлитамаке увеличилось до 38
Число пострадавших в результате взрыва газа на содовом предприятии в Стерлитамаке Республики Башкортостан выросло до 38. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС региона.

«В результате разгерметизации сварного шва установки на производственной площадке «Каустик» в г. Стерлитамак пострадали 38 человек, 31 из них госпитализирован», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ликвидации последствий задействованы 155 человек и 48 единиц техники. Превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено, подчеркнули в республиканском МЧС.

До этого сообщалось, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при взрыве.

В пресс-службе Башкирской содовой компании рассказали, что взрыв произошел на производственной площадке «Каустик» в результате разгерметизации трубопровода при подготовке к капитальному ремонту.

Telegram-канал Baza писал, что за пару дней до взрыва Росприроднадзор проверял «Башкирскую содовую компанию». Специалисты нашли ряд нарушений, а предприятию вынесли предостережение. Аналогичное решение после проверки приняли и сотрудники Роспотребнадзора.

Ранее на видео попал момент взрыва газа в 10-этажке в Саратове.

Взрыв в Стерлитамаке
