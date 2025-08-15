Названа предварительная причина взрыва на заводе в Рязанской области

Нарушение правил техники безопасности могло стать причиной взрыва пороха на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Об этом РИА Новости заявили в экстренных службах.

Агентство ранее сообщало, что в результате происшествия погибли три человека и 20 пострадали. После взрыва на заводе возник пожар. Причины происшествия устанавливаются.

Уточняется, что завод «Эластик» изготавливает синтетические волокна.

9 августа на производственной площадке «Каустик» Башкирской содовой компании в Стерлитамаке произошел взрыв газовоздушной смеси в Стерлитамаке. В результате инцидента пострадали 36 человек, из них 22 госпитализированы. Позднее Следственный Комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. По версии следователей, эксплуатация трубопровода с нарушениями и привела к его разрушению и дальнейшему взрыву.

Ранее стало известно, что незадолго до ЧП на содовом предприятии в Башкирии приходила проверка.