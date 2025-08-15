На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Четвертый человек умер в Нью-Йорке от «болезни легионеров»

ABC: в Нью-Йорке четвертый человек умер от легионеллеза
РИА Новости

В Нью-Йорке четвертый человек скончался от легионеллеза («болезни легионеров»). Об этом сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что бактерию, вызывающую заболевание, обнаружили уже в 12 градирнях на 10 зданиях, включая горбольницу и еще 1 клинику. В то же время меры по борьбе с бактерией были приняты в 11 градирнях.

Легионеллез — это опасная разновидность пневмонии, которую провоцируют бактерии Legionella, размножающиеся в теплой воде. При этом передача бактерии от человека к человеку невозможна.

В конце июля сообщалось, что в Нью-Йорке произошла вспышка «болезни легионеров». Специалисты уже взяли пробы во всех системах охлаждения воды в городе и предписали провести обработку зданий, где тестирование дало положительный результат.

Первую вспышку этого заболевания зафиксировали в 1976 году в Филадельфии, когда заболели более 200 участников съезда легионеров – ветеранов боевых действий. Именно отсюда появилось такое название заболевания.

Ранее родителей предупредили о риске возникновения пневмонии у детей летом.

