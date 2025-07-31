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В США зафиксировали вспышку «болезни легионеров»

В Нью-Йорке зарегистрировали вспышку легионеллеза
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В Нью-Йорке, США, произошла вспышка легионеллеза, так же известного, как «болезнь легионеров». Об этом сообщает ABC News со ссылкой на городской департамент здравоохранения.

«Департамент здравоохранения Нью-Йорка в настоящее время расследует 22 случая заболевания легионеллезом, включая один летальный исход», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты уже взяли пробы во всех системах охлаждения воды в городе и предписали провести обработку зданий, где тестирование дало положительный результат.

Граждан, у которых начались симптомы болезни — лихорадка, озноб, кашель и другие — попросили обратиться за медицинской помощью незамедлительно.

Легионеллез — это опасная разновидность пневмонии, которую провоцируют бактерии Legionella, размножающиеся в теплой воде. При этом передача бактерии от человека к человеку невозможна.

До этого сообщалось, что в Италии и Франции выявили случаи передачи вируса чикунгуньи, который в настоящее время распространяется по миру. У заболевших подскакивает температура тела — до 40 °C, возникают головная боль, боли в суставах и мышцах, слабость, тошнота и сыпь.

Ранее профессор РАН рассказала о ситуации с дифтерией в России.

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