Родителей предупредили о риске возникновения пневмонии у детей летом

Бытует мнение, что пневмонией чаще заболевают в холодное время года, однако летом вероятность подхватить воспаление легких также велика. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.

По его словам, на организм, особенно на детский, может повлиять перепад температур — например, купание после жары в холодной реке или нахождение в комнате, охлажденной кондиционером.

«Зачастую происходит снижение иммунитета после непонятного межсезонья. В жаркую погоду вирусы особенно активны. Во время отпуска в гостиницах заражаемость у детей увеличивается из-за множества бактерий, потому что кондиционеры не обрабатывают», — пояснил он.

Он добавил, что основные симптомы пневмонии — интоксикация и повышенная температура, а далее — кашель с отхождением мокроты. У маленьких детей могут наблюдаться потеря аппетита, потливость, раздражение, головные боли, одышка.

В начале июня стало известно, что в России вдвое выросла заболеваемость внебольничной пневмонией.

Наиболее заметен рост случаев среди детей, преимущественно в возрасте до двух лет. Причиной такой динамики называют всплеск числа заражений микоплазмозом. В Роспотребнадзоре отметили, что подобные вспышки имеют место каждые пять лет.

Ранее российские ученые нашли связь между формой носа и тяжестью пневмонии.