В ЛНР будут судить украинца по статье о шпионаже

Житель ЛНР предстанет перед судом за шпионаж в пользу украинских спецслужб

Житель Луганской народной республики (ЛНР) Денис Зельчан предстанет перед судом за сотрудничество с украинскими специальными службами. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

По данным следствия, 51-летний мужчина имеет гражданство Украины. В декабре 2022 года он добровольно осуществлял сбор информации о местах дислокации военных Вооруженных сил РФ на территории ЛНР, после чего с помощью мессенджера передавал эти сведения украинским спецслужбам.

На этом фоне в отношении жителя региона было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Прокуратура ЛНР утвердила обвинительное заключение по данному делу.

«Уголовное дело направлено в Верховный суд ЛНР для рассмотрения по существу», — говорится в заявлении.

8 августа Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что жителя города Таганрога в Ростовской области приговорили к шести годам колонии за сотрудничество с украинскими спецслужбами. В ведомстве уточнили, что молодой человек собирал и передавал Киеву данные о действиях российских военнослужащих.

Ранее жителя Иркутской области задержали за финансирование проукраинских экстремистов.