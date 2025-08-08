В Ростовской области 19-летний юноша получил срок за работу на спецслужбы Украины

Житель города Таганрог в Ростовской области получил шесть лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщает Управление Федеральной службы безопасности по региону, пишет РИА Новости.
«На основании материалов ФСБ России вынесен обвинительный приговор 19-летнему жителю Таганрога, причастному к сбору и передаче украинским спецслужбам сведений о действиях Вооруженных сил России», — говорится в материале.
Как установили правоохранители, юноша через мессенджер Telegram связался с сотрудниками Главного управления разведки министерства обороны Украины и предложил предоставлять данные о дислокации военных подразделений и объектов в Таганроге и окрестностях и другую информацию, интересующую украинские спецслужбы.
Известно, что при задержании силовики изъяли у жителя Таганрога средства связи, с помощью которых он общался с украинской стороной.
Его осудили по статье о госизмене, срок мужчина будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Минимальный срок заключения по статье о госизмене — 12 лет. Приговор жителю Ростовской области еще не вступил в силу.
До этого Херсонский областной суд приговорил местную жительницу к девяти годам лишения свободы за государственную измену. 19-летняя жительница Херсонской области Юлия Соколова признана виновной по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).
Ранее житель Воронежа получил 18 лет колонии за подготовку теракта.