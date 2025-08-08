В Ростовской области 19-летний юноша получил срок за работу на спецслужбы Украины

ФСБ: жителю Таганрога дали шесть лет за работу на украинские спецслужбы

Житель города Таганрог в Ростовской области получил шесть лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщает Управление Федеральной службы безопасности по региону, пишет РИА Новости.

«‎На основании материалов ФСБ России вынесен обвинительный приговор 19-летнему жителю Таганрога, причастному к сбору и передаче украинским спецслужбам сведений о действиях Вооруженных сил России», — говорится в материале.

Как установили правоохранители, юноша через мессенджер Telegram связался с сотрудниками Главного управления разведки министерства обороны Украины и предложил предоставлять данные о дислокации военных подразделений и объектов в Таганроге и окрестностях и другую информацию, интересующую украинские спецслужбы.

Известно, что при задержании силовики изъяли у жителя Таганрога средства связи, с помощью которых он общался с украинской стороной.

Его осудили по статье о госизмене, срок мужчина будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Минимальный срок заключения по статье о госизмене — 12 лет. Приговор жителю Ростовской области еще не вступил в силу.

До этого Херсонский областной суд приговорил местную жительницу к девяти годам лишения свободы за государственную измену. 19-летняя жительница Херсонской области Юлия Соколова признана виновной по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Ранее житель Воронежа получил 18 лет колонии за подготовку теракта.