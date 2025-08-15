В Тюмени девушка попала в реанимацию, упав в обморок на глазах посетителей ТЦ

Жительница Тюмени попала в больницу после того, как ей стало плохо в торговом центре. Об этом сообщает 72.ru.
Инцидент произошел в ТЦ «Клен». По данным портала, две девушки зашли в туалет комплекса, но там одной из них стало плохо, она упала в обморок.
Спустя пять минут на место прибыли медики и попытались реанимировать посетительницу.
В департаменте здравоохранения региона рассказали, что пациентка находится в реанимации.
«Пациент в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в профильное отделение», – сообщается в публикации.
На данный момент специалисты оказывают девушке всю необходимую помощь. По какой причине посетительница упала в обморок, не уточняется.
До этого во Владивостоке восемь человек отравились парами неизвестного вещества в торговом центре. Пострадавшие внезапно почувствовали себя плохо, некоторые из них потеряли сознание. Предполагалось, что причиной произошедшего является утечка фреона.
Ранее в Новой Москве эвакуировали ТЦ Саларис.