В Тюмени девушка попала в реанимацию, упав в обморок на глазах посетителей ТЦ

В Тюмени девушка упала в обморок в туалете ТЦ

Жительница Тюмени попала в больницу после того, как ей стало плохо в торговом центре. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел в ТЦ «Клен». По данным портала, две девушки зашли в туалет комплекса, но там одной из них стало плохо, она упала в обморок.

Спустя пять минут на место прибыли медики и попытались реанимировать посетительницу.

В департаменте здравоохранения региона рассказали, что пациентка находится в реанимации.

«Пациент в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в профильное отделение», – сообщается в публикации.

На данный момент специалисты оказывают девушке всю необходимую помощь. По какой причине посетительница упала в обморок, не уточняется.

