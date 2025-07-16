В Новой Москве эвакуировали ТЦ Саларис

В Новой Москве произошла эвакуация в торговом центре (ТЦ) Саларис. Об этом сообщается в в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Посетителей ТЦ попросили покинуть здание. По громкой связи объявили о задымлении.

По словам очевидцев, выход у торгового центра в метро Саларьево закрыт. Кроме того, временно запрещен въезд на территорию ТЦ.

29 июня посетителей гипермаркета «Реми» во Владивостоке эвакуировали из-за запаха газа в помещении. Telegram-канал Baza сообщал, что несколько человек отравились парами неизвестного вещества. Люди внезапно почувствовали себя плохо, несколько человек потеряли сознание. Издание отмечает, что спасатели пока не могут определить источник утечки. По информации Telegram-канала Readovka, в ТЦ могла произойти утечка фреона.

Днем 29 июня сотрудники МЧС прибыли в московский торговый центр «Мегаполис» на Митинской улице после получения информации о пожаре. Снаружи здания был виден густой дым. По информации МЧС, огонь вспыхнул в подсобном помещении на третьем этаже торгового центра. До прибытия на место происшествия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались около 70 человек.

Ранее в Рязани задержали молодого кальянщика после взрыва гранаты возле ТЦ «Малина».