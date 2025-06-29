Восемь человек отравились парами неизвестного вещества в ТЦ Владивостока

В Приморье несколько человек пострадали, отравившись парами неизвестного вещества в торговом центре, восемь пострадавших доставлены в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в ТЦ «Реми Сити» и попал на видео, кадры публикует Telegram-канал «Новости Владивостока и не только». Сотрудников и посетителей ТЦ выносят из здания на руках.

Люди внезапно почувствовали себя плохо, несколько человек потеряли сознание. Восемь пострадавших госпитализированы. По данным Telegram-канала Readovka, в ТЦ могла произойти утечка фреона.

На месте работают медики и спасатели. Доследственную проверку проводит прокуратура Приморского края. По сообщению РЕН ТВ, торговый центр эвакуирован и закрыт.

До этого в Египте российские туристы массово отравились пивом в отеле. Инцидент произошел в отеле Albatros Sharm Resort в Шарм-эш-Шейхе. Туристы употребляли местное разливное пиво, которое подавали в центральном баре. По их словам, напиток наливали в плохо вымытые стаканы. Пострадавшие также пожаловались на необычный вкус напитка, напоминавший смесь лимонада и кваса.

Ранее на теплоходе «Михаил Булгаков» произошло массовое отравление.