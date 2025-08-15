На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист объяснил необходимость блокировки звонков в WhatsApp и Telegram

Адвокат Карснов: блокировка звонков в WhatsApp и Telegram – это необходимая мера
Depositphotos

Россия не должна позволять размещать на своей территории иностранные мессенджеры, хранилища и руководства которых находятся в других странах. Их могут контролировать иностранные спецслужбы, особенно с учетом того, что сегодня РФ фактически находится в конфронтации с Западом, заявил почетный адвокат России, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов Общественной Службе Новостей.

Так юрист прокомментировал блокировку звонков в WhatsApp и Telegram, подчеркнув, что с точки зрения государственной политики этот шаг выглядит логичным и обоснованным, а также своевременным с учетом появления российского мессенджера Max.

«Вероятно, что зажим мессенджеров WhatsApp и Telegram приведет к тому, что большинство людей, со временем, перейдут на отечественные мессенджеры, которые контролируются государством», — считает Краснов.

Он также напомнил, что зарубежным площадкам дали возможность полноценной работы при условии, что они перенесут в страну свои офисы и откроют для правоохранительных органов необходимые данные.

Бесплатными звонками в иностранных мессенджерах пользовались почти 100 млн граждан России, так как большинству жителей секретность каналов связи безразлична, отметил адвокат. С учетом наблюдаемых изменений неизбежен их переход в российские аналоги зарубежных приложений, считает он.

«Мы не должны зависеть от иностранных государств и переживать, что кто-то за рубежом может использовать данные наших военных и государственных деятелей в преступных целях или в интересах своих разведок», — заключил специалист.

Напомним, 13 августа Роскомнадзор сообщил, что звонки через Telegram и WhatsApp были заблокированы для борьбы с мошенниками. Как заявили в Госдуме, владельцы мессенджеров «фактически стали пособниками преступников», а доля атакованных граждан только в WhatsApp с 2024 года выросла в 3,5 раза. Минцифры РФ при этом не исключило, что доступ может быть восстановлен, но только после «приземления» мессенджеров в России, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Аналитик ранее объяснил, почему блокировка звонков в мессенджерах не спасет россиян от мошенников.

