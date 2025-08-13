В России заблокировали звонки через Telegram и WhatsApp. Когда снимут ограничения?

РКН: звонки в Telegram и WhatsApp ограничили для борьбы с преступниками

В РКН сообщили, что звонки через Telegram и WhatsApp были заблокированы для борьбы с мошенниками. Как заявили в Госдуме, владельцы мессенджеров «фактически стали пособниками преступников», а доля атакованных граждан только в WhatsApp с 2024 года выросла в 3,5 раза. Минцифры РФ при этом не исключило, что доступ может быть восстановлен. Однако, по словам депутата Антона Горелкина, это будет возможно только после «приземления» мессенджеров в России.

Роскомнадзор (РКН) ограничил звонки в Telegram и WhatsApp для борьбы с активностью преступников. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — заявили в РКН.

Как уточнили в пресс-службе, «по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан», Telegram и WhatsApp стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

Депутат Госдумы Антон Немкин, в свою очередь, рассказал, что доля атакованных мошенниками граждан в WhatsApp выросла в 3,5 раза с 2024 года.

«Тысячи взломанных аккаунтов, подделка номеров и личностей сотрудников банков, фишинг, кража данных — все это стало неотъемлемой частью WhatsApp. При этом платформа по-прежнему отказывается локализовать данные россиян и в целом не соблюдает требования нашего законодательства», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Немкин также добавил, что мессенджеры на протяжении многих лет демонстрируют нежелание соблюдать законы РФ, в том числе не удаляют противоправные материалы и не выполняют требования по защите персональных данных.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем Telegram-канале также отметил, что владельцы обоих мессенджеров «фактически стали пособниками преступников». Он назвал верным решение РКН об ограничении звонков, так как Telegram и WhatsApp стали основным инструментом мошенников.

Будет ли разблокировка?

В Минцифры РФ заявили, что решение Роскомнадзора поможет эффективнее противостоять злоумышленникам, сделать общение в интернете безопаснее и снизить риск финансовой ответственности для операторов связи. Для пользователей же при этом доступны отечественные аналоги иностранных сервисов с защищенной инфраструктурой.

«Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства», — добавили в ведомстве.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, единственный вариант, при котором голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp снова будут доступны, — это их «приземление» в России . А именно открытие юрлиц, выстраивание взаимодействия с Роскомнадзором и правоохранителями, беспрекословное соблюдение всех российских законов.

«И если у Telegram есть возможность это сделать, то кейс WhatsApp серьезно осложняется экстремистским статусом его материнской компании Meta» (признана в России экстремистской и запрещена), — заявил депутат.

В пресс-службе Telegram уже ответили, что мессенджер борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к диверсии, насилию и мошенничеству.

«Модераторы, использующие специальные инструменты ИИ, активно отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают жалобы, чтобы ежедневно удалять миллионы вредоносных сообщений. Кроме того, Telegram первым внедрил детальные настройки конфиденциальности для звонков, чтобы каждый пользователь мог самостоятельно определить, от кого принимать звонки, или полностью отключать их», — говорится в сообщении.

Есть ли альтернативы?

РБК со ссылкой на данные Mediascope пишет, что WhatsApp и Telegram являются самыми популярными мобильными приложениями у россиян. итогам июля 2025 года составлял 96,2 млн человек, Telegram — 89,8 млн. Чуть меньше людей пользуются «ВКонтакте» — 72,9 млн. При этом оба мессенджера также лидирует по среднесуточному показателю.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер в беседе с Национальной службой новостей заявлял, что при блокировке звонков в WhatsApp и Telegram часть пользователей перейдет в мессенджер Max.

По данным ТАСС, сейчас он находится на первом месте в списке самых скачиваемых бесплатных приложений для общения в российском App Store. На вторую позицию вырвался Google Meet, который в сети также советовали как альтернативу звонкам через WhatsApp и Telegram.