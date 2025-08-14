На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец отрезал голову дочери, потому что «ушла из дома и опозорила семью»

В Индии отец отрезал голову 19-летней дочери после того, как она опозорила семью
Shutterstock

В Индии мужчина лишил жизни 19-летнюю дочь, так как та, по его мнению, «опозорила семью». Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Алигарх, на западе штата Уттар-Прадеш. По информации СМИ, 10 августа жители одной из деревень неподалеку от города нашли в канаве мешок с обезглавленной девушкой. Долгое время полицейские не могли установить личность жертвы. Через несколько дней после публикации в сети фото с ее одеждой, одна из местных мастериц узнала свою вышивку и рассказала, что делала этот комплект на заказ для 19-летней девушки по имени Таманна, дочери 40-летнего Хасрата Али из Алигарха.

Полиция выяснила, что в июле девушка сбежала из дома с мужчиной, но через два дня вернулась к отцу и мачехе. Те, недовольные ее выходкой и «неподобающим поведением» сильно избили дочь. Но 8 августа девушка вновь сбежала с мужчиной — на этот раз ее снова не было дома два дня.

Хасрата Али, раздосадованный поведением девушки, поделился проблемой с тестем, который согласился с мнением родственника, что девушка «порочит честь семьи» и посоветовал «немедленно с этим разобраться». В день возвращения дочери Хасрат вместе с супругой подсыпали дочери в еду наркотики, после чего отвезли ее в дом к родственнику, где жестоко расправились с ней. Мужчина нанес дочери множественные травмы, чтобы затруднить ее опознание.

Ранее сообщалось, что в Индии «прорицатель» заманил наставничеством 16-ленюю девушку и изнасиловал ее.

