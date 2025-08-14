На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина надругался над овдовевшей матерью и скрылся

В Индии мужчина изнасиловал овдовевшую мать и скрылся
В Индии местного жителя подозревают в изнасиловании овдовевшей матери. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Канпуре, штате Уттар-Прадеш. По словам потерпевшей, ее родной сын совершил в отношении нее преступление. Женщина рассказала, что 3 июля сын заявился в ее дом пьяным, вел себя вызывающе, после чего напал на нее и изнасиловал. После этого он ушел, пригрозив матери расправой, если она проболтается о случившемся. 11 июля мужчина вновь пришел в дом родительницы и попытался надругаться над ней. В этот раз женщина оказала сопротивление и сбежала. Она добралась до дома невестки, где поделилась с ней бедой.

Несколько недель женщины набирались смелости, чтобы заявить о преступлении в правоохранительные органы, и решились сделать это 12 августа. Обвиняемый скрывается от правосудия с момента второго нападения.

Ранее сообщалось, что в Индии бизнесмен зашел в гости к приятелю и изнасиловал его жену.

