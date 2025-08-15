На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы психосоматические симптомы, которые маскируются под болезни

Психотерапевт Генварская: бессонница может быть психосоматическим симптомом
Shutterstock/FOTODOM

Некоторые симптомы могут маскироваться под заболевания, однако, вызываться состоянием психики. Об этом Pravda.Ru рассказала психотерапевт, автор научных статей и книг Диана Генварская.

По ее словам, к ним относятся бессонница, неуправляемые эмоциональные реакции, депрессии, снижение настроения, тревога, неконтролируемый страх и панические атаки. Она отметила, что подобную внешнюю картину могут давать различные заболевания.

«Иммунодефицит, часто вирусные заболевания, онкология, щитовидное железо, эндокринные нарушения, гормональные. Кардиология, боли в сердце или давление», — сказала Генварская.

Если лечение не помогает, эксперт посоветовала пациенту пойти на консультацию к психотерапевту.

12 августа сообщалось, что храп женщины из Англии оказался симптомом редкой формы рака. Клэр Барбери рассказала, что заметила заложенность на одной стороне носа и решила, что это последствия COVID-19 или раздражение слизистой от частых тестов на коронавирус, которые приходилось делать на работе в доме престарелых. Симптомы постепенно усиливались: женщина начала спать с открытым ртом и храпеть, чего раньше не было.

Ранее был найден способ улучшить походку у пациентов с болезнью Паркинсона.

