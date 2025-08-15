Названы психосоматические симптомы, которые маскируются под болезни

Некоторые симптомы могут маскироваться под заболевания, однако, вызываться состоянием психики. Об этом Pravda.Ru рассказала психотерапевт, автор научных статей и книг Диана Генварская.

По ее словам, к ним относятся бессонница, неуправляемые эмоциональные реакции, депрессии, снижение настроения, тревога, неконтролируемый страх и панические атаки. Она отметила, что подобную внешнюю картину могут давать различные заболевания.

«Иммунодефицит, часто вирусные заболевания, онкология, щитовидное железо, эндокринные нарушения, гормональные. Кардиология, боли в сердце или давление», — сказала Генварская.

Если лечение не помогает, эксперт посоветовала пациенту пойти на консультацию к психотерапевту.

