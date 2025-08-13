На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден способ улучшить походку у пациентов с болезнью Паркинсона

npj: глубокая стимуляция мозга помогает улучшить походку при болезни Паркинсона
true
true
true
close
WEHI

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали метод персональной настройки глубокой стимуляции мозга (DBS), который помогает улучшить походку у пациентов с болезнью Паркинсона. Работа опубликована в журнале npj Parkinson's Disease.

Болезнь Паркинсона — это хроническое прогрессирующее заболевание нервной системы, при котором разрушаются нейроны, вырабатывающие дофамин. Это приводит к тремору, скованности, замедленности движений и нарушению равновесия. Одним из самых тяжелых проявлений болезни становится нарушение походки: мелкие шажки, «прилипание» ног к полу и плохая координация.

DBS — хирургическая процедура, при которой в определенные участки мозга имплантируются электроды, посылающие импульсы и корректирующие работу нейронных сетей. Обычно такая настройка направлена на снижение тремора или скованности, а не на улучшение походки. Настроить стимуляцию для ходьбы сложно, поскольку это комплексный процесс, требующий согласованной работы нескольких отделов мозга, а стандартные подходы не учитывают эту специфику.

В новом исследовании ученые использовали носимые датчики и имплантированные регистрирующие устройства, чтобы измерить, как разные параметры стимуляции влияют на походку. Затем они применили алгоритмы машинного обучения для подбора индивидуальных настроек. Каждому из трех участников эксперимента удалось найти параметры, которые сделали шаги более уверенными и увеличили скорость передвижения. В одном случае улучшение составило 18% по специальному индексу качества ходьбы.

Исследователи также выявили, что лучший результат связан со снижением активности в так называемом бета-диапазоне (12–30 Гц) в области мозга, участвующей в контроле движений, особенно в определенные фазы шага. Это открывает перспективы создания «умных» DBS-систем, которые будут подстраиваться под состояние пациента в реальном времени.

По словам авторов, хотя исследование было небольшим, подход показал, что персонализированная стимуляция может значительно улучшить качество жизни людей с болезнью Паркинсона. В будущем такие системы смогут автоматически менять настройки в течение дня, помогая пациентам сохранять подвижность и независимость.

Ранее был найден способ определить рак гортани по голосу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами