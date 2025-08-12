На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Храп женщины оказался симптомом редкой формы рака

Fox News: храп британки оказался признаком обонятельной нейробластомы
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Храп женщины из Англии оказался симптомом редкой формы рака, пишет Fox News.

Клэр Барбери рассказала, что заметила заложенность на одной стороне носа и решила, что это последствия COVID-19 или раздражение слизистой от частых тестов на коронавирус, которые приходилось делать на работе в доме престарелых. Симптомы постепенно усиливались: женщина начала спать с открытым ртом и храпеть, чего раньше не было.

Попытки самолечения принесли результата, и британка отправилась на прием к врачу. Сканирование и биопсия выявили злокачественная опухоль размером пять см, которая уже разрушала кость у основания черепа. Это оказалась, это был симптом редкого и потенциально и опасного заболевания — обонятельной нейробластомы

Было принято решение об операции, которую провел хирург Шахз Ахмед. По его словам, опухоль проникла через основание черепа в нижнюю часть мозга, что делало вмешательство крайне рискованным: рядом проходили жизненно важные сосуды, а вероятность судорог или инсульта была очень высокой.

Врачи удалил новообразование вместе с обонятельными луковицами, что привело к полной потере обоняния у Барбери. Сама операция прошла без осложнений. После этого Клэр прошла шестинедельный курс химиотерапии. Сейчас она находится под постоянным наблюдением врачей, постепенно возвращается к работе и проводит больше времени с семьей.

Ранее стала известна вредная привычка, усиливающая храп.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами