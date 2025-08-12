Храп женщины оказался симптомом редкой формы рака

Храп женщины из Англии оказался симптомом редкой формы рака, пишет Fox News.

Клэр Барбери рассказала, что заметила заложенность на одной стороне носа и решила, что это последствия COVID-19 или раздражение слизистой от частых тестов на коронавирус, которые приходилось делать на работе в доме престарелых. Симптомы постепенно усиливались: женщина начала спать с открытым ртом и храпеть, чего раньше не было.

Попытки самолечения принесли результата, и британка отправилась на прием к врачу. Сканирование и биопсия выявили злокачественная опухоль размером пять см, которая уже разрушала кость у основания черепа. Это оказалась, это был симптом редкого и потенциально и опасного заболевания — обонятельной нейробластомы

Было принято решение об операции, которую провел хирург Шахз Ахмед. По его словам, опухоль проникла через основание черепа в нижнюю часть мозга, что делало вмешательство крайне рискованным: рядом проходили жизненно важные сосуды, а вероятность судорог или инсульта была очень высокой.

Врачи удалил новообразование вместе с обонятельными луковицами, что привело к полной потере обоняния у Барбери. Сама операция прошла без осложнений. После этого Клэр прошла шестинедельный курс химиотерапии. Сейчас она находится под постоянным наблюдением врачей, постепенно возвращается к работе и проводит больше времени с семьей.

