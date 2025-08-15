На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России за год упал интерес к водке

В России за год на 4,2% уменьшились продажи водки
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

В России продажи с января по июль 2025 года снизились на 4,2% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом — до 41,36 млн дал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Росалкогольтабакконтроля.

При этом отмечается, что продажи ликероводочных изделий выросли на 15,3%, а других алкогольных напитков — на 4,3%. В целом же продажи алкоголя крепче 9% снизились на 1,3% — до 66,78 млн дал.

Также, согласно исследованию, продажи слабоалкогольной продукции упали на 88,9% — до 1,09 млн дал. Кроме того, на 1,5% снизились продажи виноградных вин — до 32,16 млн дал.

До этого сообщалось, что в Вологодской области с начала марта текущего года закрылось больше половины магазинов, специализировавшихся на продаже алкогольных напитков.

По словам губернатора региона Филимонова, в Вологде перестали продавать спиртное или закрылись 93 алкомагазина из 118, а в Череповце — 167 из 265.

Ранее в Госдуме выступили за повышение возраста покупки алкоголя до 21 года.

