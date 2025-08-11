На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме выступили за повышение возраста покупки алкоголя до 21 года

Депутат Милонов поддержал повышение возраста покупки алкоголя до 21 года
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо повысить возраст, с которого разрешено покупать алкогольные напитки, до 21 года. Соответствующую инициативу в беседе с RT поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Напомним, с идеей поэтапного повышения возраста продажи спиртного выступил глава комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он отметил, что большинство российских одиннадцатых-классников уже являются совершеннолетними и поэтому могут беспрепятственно приобретать алкоголь, вовлекая в это несовершеннолетних соучеников. По мнению Рыбальченко, в связи с этим следует поднять на три года возраст, с которого можно покупать алкоголь.

Милонов согласился, что в этой идее есть смысл – для решения проблемы можно в несколько этапов дифференцировать продажу алкоголя по возрастным барьерам и постепенно подойти к порогу в 21 год. Это важно сделать, чтобы молодые люди не ассоциировали свое взросление с правом потреблять спиртное, подчеркнул он.

«Это атрибут не зрелости, а деградации. У духовно и нравственно развитого молодого человека вообще нет никакой потребности заливать в себя отраву с градусами», — заключил парламентарий.

Ранее эксперты рассказали, как изменятся цены на алкоголь после реформы лицензирования.

