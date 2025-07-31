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Врач объяснила, как избежать обезвоживания в жару

Врач Дмитренко: минеральная вода поможет избежать обезвоживания в жару
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В жаркую погоду важно пить больше чистой воды, а также добавлять в рацион минеральную воду и богатые минералами продукты, чтобы избежать обезвоживания. Об этом RuNews24.ru рассказала врач Екатерина Дмитренко.

По ее словам, потребление чистой воды без восполнения электролитов грозит обратным эффектом.

«Даже употребление исключительно чистой воды может фактически обезвоживать вас, истощая ваши электролиты через мочу. Вместе с водой организм теряет натрий, калий, магний и кальций, которые жизненно необходимы для правильной работы мышц и поддержания водно-солевого баланса», — пояснила Дмитренко.

Чтобы восполнить минеральные вещества, она посоветовала пить минеральную воду с правильным составом, а также потреблять продукты, богатые минералами (зелень, орехи, овощи, рыба). Кроме того, можно добавлять щепотку гималайской соли в воду.

Нутрициолог, эксперт МИИН (Международный институт интегративной нутрициологии) и руководитель московского представительства АНКЗ (Ассоциация нутрициологов и коучей по здоровью) Анастасия Нехорошкова до этого рассказала «Газете.Ru», что жаркая погода — это прекрасное время для отдыха и развлечений, но оно также несет серьезные риски для здоровья, особенно когда речь идет о водном балансе организма. Правильная организация питьевого режима способна предотвратить большинство проблем, связанных с жарой, отметила она.

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