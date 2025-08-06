Россиянам рассказали, как бороться с головной болью в жару

В жару головная боль может быть вызвана обезвоживанием. Чтобы от нее избавиться, достаточно соблюдать питьевой режим, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л.О. Бадаляна Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Наталья Суворинова.

«Во время жары голова часто болит от обезвоживания, чтобы этого не происходило, следует увеличить количество потребляемой жидкости. При головной боли можно принять обезболивающее и постараться находиться в покое до его действия, а профилактикой головной боли служит соблюдение режима дня, полноценный сон, правильное здоровое питание, занятия спортом», — рассказала Суворинова.

Обезвоживание является распространенной причиной мигрени. Оно также может способствовать возникновению головных болей напряжения, которые купируются приемом нестероидных противовоспалительных препаратов, например, ибупрофена.

«Точные причины, почему обезвоживание может спровоцировать мигрень или головную боль напряжения, пока не установлены. При мигрени боль выраженная, сопровождается непереносимостью яркого света, звуков, тошнотой и рвотой, после которой может наступить облегчение. Также во время приступа у пациента отмечается непереносимость физической нагрузки, например, прогулка может усугубить приступ. Длительность приступа мигрени от 2 до 72 часов. Для лечения мигрени применяют специальные противомигренозные препараты — триптаны. Также существует метод лечения моноклональными антителами, разрешенный у детей с 12 лет и взрослых», — рассказала врач.

⁠Тактику обследования при частых головных болях выбирает врач-невролог. Это могут быть допплерография сосудов головы и шеи, осмотр глазного дна, общий анализ крови, при необходимости назначают ЭЭГ или МРТ по показаниям.

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