HR-эксперт назвал детской позицией «злорадное выгорание» сотрудников

Использование «злорадного выгорания», когда сотрудники жалуются на усталость начальству для получения бонусов или повышения зарплаты, является детской позицией. Об этом «Москве 24» рассказал HR-эксперт и руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.

«Детская позиция — ныть о собственной усталости, вместо того чтобы взять и сделать конкретное дело, за которым последует вполне заслуженное повышение зарплаты или должности. Если люди от 35 лет и старше растут согласно второй стратегии, зумеры начинают публично набивать себе цену», — сказал он.

Исследование сервиса коммуникаций «Контур.Толк», с результатами которого ознакомилась газета «Известия», показало, что большинство россиян продолжают получать рабочие сообщения даже во время отдыха. Каждый третий при этом опасается конфликта с руководителем из-за молчания.

Мурадян отметил, что такая манипуляция может сработать в том случае, если работник занимает сложнозаменяемую и редкую должность. При этом такая стратегия не будет способствовать устойчивому росту, поскольку она подкреплена давлением, заключил он.

Эксперт Роскачества, руководитель проектов команды консалтинга Beyond Taylor Елена Ильковская до этого рассказала «Газете.Ru», что женщины больше подвержены выгоранию, чем мужчины. Это связано в том числе и с тем, что женщины, помимо основной работы, тратят значительно больше времени на домашние дела.

