Врач дала советы, которые помогут справиться с выгоранием из-за работы

Медитация и упражнения на расслабление помогут работникам справиться с эмоциональным выгоранием. Об этом kp.ru рассказала врач-психиатр, психотерапевт, заведующая отделением психиатрии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Валерия Серазетдинова.

Психолог Валерия Литвинцева до этого рассказала газете «Известия», что в психотерапевтической практике участились случаи обращения пациентов с жалобами на тревожные состояния, возникающие в периоды объективного благополучия.

«Если человек только начинает ощущать напряженность, связанную с работой, и необходимость прилагать больше усилий для того, что раньше легко давалось, стоит попробовать способы саморегуляции. Это могут быть дыхательные техники, упражнения для расслабления мышц, медитация. И очень важно наладить внутренний диалог с самим собой», — пояснила Серазетдинова.

Чтобы выяснить, что стало причиной выгорания, эксперт посоветовала понять, что человека тревожит больше всего. По ее словам, иногда для борьбы с этим достаточно сделать перерыв, пройтись быстрым шагом или выполнить легкую разминку. Чтобы достичь долгосрочного результата, важно чередовать задачи, делать паузы, избегать переработок.

Эксперт Роскачества, руководитель проектов команды консалтинга Beyond Taylor Елена Ильковская до этого рассказала «Газете.Ru», что женщины больше подвержены выгоранию, чем мужчины. Это связано в том числе и с тем, что женщины, помимо основной работы, тратят значительно больше времени на домашние дела.

Ранее HR-директор рассказала, какими проблемами грозит россиянам четырехдневная рабочая неделя.