В Роскачестве заявили о выгорании россиянок

Женщины больше подвержены выгоранию, чем мужчины, рассказала «Газете.Ru» эксперт Роскачества, руководитель проектов команды консалтинга Beyond Taylor Елена Ильковская.

«Это связано в том числе и с тем, что женщины помимо основной работы тратят значительно больше времени на домашние дела: приходят после работы и готовят, убирают, помогают детям с уроками. Также женщины больше мужчин эмоционально включаются в рабочие социальные моменты: помнят о днях рождения коллег, сильнее переживают из-за конфликтов, сопереживают коллегам», — объяснила эксперт.

Она привела данные исследования APA, согласно которым 48% женщин испытывают стресс на работе из-за необходимости думать и беспокоиться об окружающих, что также способствует выгоранию. На выгорание значительно влияет и сектор, в котором работает человек, отметила Ильковская.

«Например, чаще всего выгорают в сферах IT и стартапах — там часто приходится решать срочные задачи в неурочное время, переделывать по много раз, например дизайн или код, что создает ощущение бесполезности работы. В сфере медицины и образования также высокий процент выгорания, так как доктору приходится сталкиваться с проблемами и сильными эмоциями людей. При этом зарплаты в этих отраслях невысокие, зато много бюрократии и отчетности. В креативных индустриях, таких как дизайн, реклама, маркетинг также высокий уровень выгорания. Часто в эту область идут творческие люди, которым сложно выдавать качественный результат на системной основе. Заказчики не всегда могут оценить реальные трудозатраты специалиста и часто обесценивают труд», — рассказала специалист.

По словам Ильковской, реже всего выгорают в сфере научных исследований, в первую очередь в некоммерческих проектах в стабильных институтах или различные мастера. Эксперт пояснила, что ученый работает в своем темпе, где нет жестких дедлайнов, и основная работа ведется с данными, а не с людьми, что сводит к минимуму эмоциональные переживания и нагрузки. Эксперт добавила, что мастера работают руками и сразу видят результаты своего труда, а стресс от общения с людьми минимизирован. К таким же областям с минимальным уровнем выгорания относятся сельское хозяйство, а также библиотеки и архивы, сказала Ильковская.

Она заключила, что женщины чаще мужчин распознают выгорание и обращаются за помощью. Мужчины же склонны маскировать отсутствие интереса к работе и обращаются за помощью только в критических случаях, уточнила специалист. Она добавила, что значительно больше на выгорание влияют отсутствие интереса к сфере деятельности компании и своему функционалу, длительное время на износе, без должного отдыха, чрезмерный контроль со стороны руководства, а также необходимость эмоционально включаться в трудности большого количества людей.

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