Названы самые выгодные направления для путешествий по России в сентябре

Туту.ру назвал самые выгодные направления для путешествий по России в сентябре
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Самыми доступными местами для российских туристов в сентябре оказались Астраханская область, Дагестан, Красноярский край, Ростовская область и Карелия. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Туту.ру.

Наиболее выгодным оказалось путешествие в Астраханскую область: неделю отдыха здесь можно провести за 47–50 тысяч рублей на двоих, причем жителям Краснодарского края доступна самая низкая цена — всего 47 тысяч рублей.

Также привлекательной оказалась поездка в Дагестан: автобус из Краснодарского края позволяет провести неделю отдыха за 42 тысячи рублей, а поезд из Ростовской области — за 43 тысячи рублей. Дороже всего путешествие сюда окажется для гостей из Калининградской области — оно потянет почти вдвое больше, достигнув суммы в 90 тысяч рублей.

Среди прочих регионов выделяется Красноярский край, предлагающий низкие цены для жителей ХМАО — перелет и неделя проживания обойдутся в сумму менее 43 тысяч рублей. Гостям из соседних территорий потребуется немного больше — от 49 до 54 тысяч рублей.

Тем, кто планирует отправиться в Ростовскую область, оптимально выбрать автобус из Краснодарского края — такое путешествие будет стоить около 43 тысяч рублей. А вот отдыхающим из Петербурга лучше ориентироваться на сумму около 65 тысяч рублей.

Что касается Карелии, то тут самой выгодной станет поездка на автобусе из Санкт-Петербурга — всего за 38 тысяч рублей пара сможет насладиться местными красотами в течение недели. Авиабилеты из других городов повысят стоимость отдыха до 49–51 тысячи рублей.

Эти данные показывают, что российские регионы предлагают интересные и доступные возможности для путешествий даже в осенний период.

Ранее в «Турпомощи» раскрыли алгоритм действий при отмене авиарейса.

