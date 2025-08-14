На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Радиостанция Судного дня» передала новые загадочные шифры

«Радиостанция Судного дня» дважды за день вышла в эфир и передала новые шифры
true
true
true
close
Kozlik/Shutterstock/FOTODOM

Легендарная и загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», 15 августа отметилась необычной активностью, выйдя в эфир дважды за день и передав новые шифрованные послания. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», специализирующийся на мониторинге деятельности станции.

Первая передача прозвучала днем, в 13:05 по московскому времени. В эфир ушло сообщение: «НЖТИ 88751 МАРЕЛЬ 5057 6881». Уже вечером, в 18:33 мск, станция вновь вышла на связь. На этот раз прозвучал другой код: «НЖТИ 03649 СТОКОТОН 2751 2830».

12 августа УВБ-76 передала загадочное сообщение о «толкосраме» за несколько минут до объявления точного места встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Код: «НЖТИ 12687 ТОЛКОСРАМ 9585 4510».

УВБ-76 — радиостанция, созданная в 1970-х годах. Станция вещает с 1976 года и получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Истинное предназначение ее сообщений до сих пор неизвестно.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня».

