На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня»

Роскомнадзор не раскрыл дату создания «Радиостанции Судного дня»
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Роскомнадзор не раскрыл дату создания и регистрации российской военной радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что предоставляют информацию о радиоэлектронных средствах и их владельцах только госорганизациям в рамках их полномочий или в случаях, предусмотренных законодательством, согласно постановлению правительства России №1800.

28 июля «Радиостанция Судного дня» передала в эфир три сообщения.

25 июля «Радиостанция Судного дня» пробудилась после двухнедельного молчания. Она вышла в эфир 10 раз и передала в общей сложности 12 слов.

Станция вещает с 1976 года и получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Ее передачи представляют собой монотонные звуки, периодически прерываемые кодами. Назначение сигналов не раскрыто: по одной версии, это элемент военной связи, по другой — часть секретных операций. В соцсетях пользователи часто связывают их с глобальными событиями.

Ранее в России объяснили феномен «Радиостанции Судного дня».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами