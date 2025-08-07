Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня»

Роскомнадзор не раскрыл дату создания и регистрации российской военной радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что предоставляют информацию о радиоэлектронных средствах и их владельцах только госорганизациям в рамках их полномочий или в случаях, предусмотренных законодательством, согласно постановлению правительства России №1800.

28 июля «Радиостанция Судного дня» передала в эфир три сообщения.

25 июля «Радиостанция Судного дня» пробудилась после двухнедельного молчания. Она вышла в эфир 10 раз и передала в общей сложности 12 слов.

Станция вещает с 1976 года и получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Ее передачи представляют собой монотонные звуки, периодически прерываемые кодами. Назначение сигналов не раскрыто: по одной версии, это элемент военной связи, по другой — часть секретных операций. В соцсетях пользователи часто связывают их с глобальными событиями.

Ранее в России объяснили феномен «Радиостанции Судного дня».