На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Станция «Судного дня» передала сигнал перед объявлением места встречи Путина и Трампа

«Радиостанция Судного дня» снова вышла в эфир и передала «ТОЛКОСРАМ»
true
true
true
close
Kozlik/Shutterstock/FOTODOM

Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала новое загадочное сообщение о «толкосраме» за несколько минут до объявления точного места встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Текст сообщения размещен в Telegram-канале станции.

«НЖТИ 12687 ТОЛКОСРАМ 9585 4510», — говорится в сообщении.

Пост был опубликован в 20:04 по московскому времени.

До этого Telegram-канал «Милитарист» написал, что 11 августа военная радиостанция УВБ-76 передала в эфир шесть закодированных сообщений, совпадающих с передачами 6–10 января 2022 года. По данным автора канала, отличие закодированных сообщений состоит в группах цифр перед словами. Расшифровка посланий, а также их предназначение неизвестны.

УВБ-76 — радиостанция, созданная в 1970-х годах. Станция вещает с 1976 года и получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Истинное предназначение ее сообщений до сих пор неизвестно.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами