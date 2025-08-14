На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо имя возможного убийцы федерального судьи в Волгоградской области

112: убийцей федерального судьи Ветлугина в Камышине мог быть местный житель
Depositphotos

Убийцей федерального судьи Василия Ветлугина в городе Камышине Волгоградской области, предположительно, является местный житель Сергей К. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

По данным канала, Сергей К. узнал, что у его супруги был роман с судьей. После этого мужчина дождался Ветлугина у городского суда.

Инцидент произошел на улице Советской. Злоумышленник заметил судью и открыл огонь из карабина, а затем отрезал Ветлугину половой орган и воткнул нож в глаз.

Авторы публикации отметили, что виновный не стал скрываться, дождался полиции и сдался.

По данным Telegram-канала Mash, предполагаемый убийца пытался скрыться в кустах. Очевидцы сообщили, что мужчина перебежал дорогу и смог уйти. При этом камеры, которые фиксировали передвижение, не остановили преступника.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Тюменской области перед судом предстанет жительница поселка Боровский, обвиняемая в покушении на своего сожителя. По данным следствия, 43-летняя жительница схватила нож и дважды ударила им мужчину в область грудной клетки.

Ранее два таксиста устроили поножовщину на северо-востоке Москвы.

