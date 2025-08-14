Россиянка поссорилась с пьяным сожителем и напала на него с ножом

В Тюменской области женщина напала с ножом на сожителя

В Тюменской области перед судом предстанет жительница поселка Боровский, обвиняемая в покушении на своего сожителя. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 43-летняя жительница поселка распивала спиртные напитки вместе со своим 41-летним сожителем у себя дома. В какой-то момент между парой возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемая схватила нож и дважды ударила им мужчину в область грудной клетки.

Пострадавший выжил, его госпитализировали. Нападавшую удалось задержать. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении. Материалы расследования переданы в суд, обвиняемой может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Амурской области сосед напал с ножом на пенсионерку из-за сигареты. 34-летний обвиняемый пришел к 67-летней соседке, чтобы попросить у нее сигарет. Женщина начала оскорблять незваного гостя, в ходе ссоры пьяный мужчина схватил нож и несколько раз ударил им женщину в область грудной клетки. Спрятав орудие преступления в шкафу, он скрылся с места преступления. Пострадавшую спасти не удалось. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Муроме невестка напала с ножом на пожилую свекровь и пыталась скрыться.