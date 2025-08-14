На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На подконтрольной ВСУ части ДНР объявили о принудительной эвакуации

Власти Украины объявили эвакуацию в Дружковке и четырех деревнях ДНР
true
true
true
close
Shutterstock

Принудительная эвакуация жителей с детьми объявлена в городе Дружковка и четырех деревнях Андреевской общины, расположенных в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил украинский глава военной администрации Вадим Филашкин.

«Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительно из города Дружковка, а также деревень Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское Андреевской общины», — заявил он.

По словам Филашкина, в населенных пунктах находится 1879 детей.

За день до этого украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в 14 населенных пунктах из-за продвижения армии России.

Обязательная эвакуация распространилась на город Белозерское, села Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины, а также на поселок Свягогоровка и села Викторовка, Беровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины.

4 августа более 200 человек эвакуировали из микрорайона Корабел в Херсоне, который находится на Карантинном острове.

Ранее мэр Белгорода прокомментировал сообщения об эвакуации города.

