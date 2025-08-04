Около 200 человек эвакуировали из одного из микрорайонов Херсона

Украинские власти эвакуировали около 200 человек из района Корабел в Херсоне

Более 200 человек эвакуировали из микрорайона Корабел в Херсоне, который находится на Карантинном острове. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной региональной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в воскресенье было эвакуировано более 80 человек. В понедельник по состоянию на 13:00 мск эвакуировано еще 120 человек.

В данный момент эвакуация граждан продолжается, добавил он.

Ранее Прокудин в эфире телемарафона заявил о повреждении газопровода в Херсоне. Часть города останется без газа, поэтому херсонцам нужно эвакуироваться в другие районы, добавил он. В субботу в Херсоне пропало электричество после взрывов.

4 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что с утра из микрорайона идут пешие колонны гражданских через железнодорожный мост. По его словам, Вооруженные силы Украины превратили эту территорию в укрепрайон.

Ранее Сальдо заявил, что мост на острове в Херсоне поврежден после удара ВС РФ.