Мэр Белгорода прокомментировал сообщения об эвакуации города

Мэр Белгорода назвал фейком сообщения об эвакуации города
Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Распространяемая информация о подготовке плана эвакуации Белгорода и призывах к гражданам посетить бомбоубежища, является недостоверной. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Друзья, от моего имени распространяется ложная информация! Прошу, будьте внимательны! Этот видео-комментарий – подделка, которую, вероятно, сформировали при помощи ИИ. Оригинал я записывал в июне 2024 года», — говорится в посте градоначальника

14 августа в ряде социальных сетей было распространено видео, в котором человек, представляющийся мэром города, сообщает, что администрация ведет подготовку плана эвакуации жителей, который будет введен в действие в случае осложнения обстановки. В поддельной записи Демидов также призывает граждан покинуть свои дома и посетить ближайшее бомбоубежище, чтобы убедиться в его пригодности для укрытия во время возможных атак.

Исходный видеоролик, использованный злоумышленниками для изготовления фальшивки, был размещен в Telegram-канале Демидова в июне 2024 года. На записи глава Белгорода поздравляет школьников с завершением учебного года.

14 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что столица региона подверглась атакам, каких еще «не было в современной истории».

Ранее центр Белгорода перекрыли спецслужбы из-за массированной атаки БПЛА.

