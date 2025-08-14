Мужчина 8 лет прожил с ножом в грудной клетке

The Sun: африканец пришел к врачу и узнал, что 8 лет прожил с ножом в груди

Житель Танзании восемь лет прожил с ножом в грудной клетке, пишет The Sun.

Мужчина в Танзании обратился в Национальную больницу Мухимбили с жалобами на гнойные выделения из-под правого соска. При этом он не испытывал ни боли в груди, ни затрудненного дыхания, ни кашля или температуры. Его жизненные показатели оставались в пределах нормы, что озадачило врачей.

Поначалу причины воспаления были непонятны, пока пациент не вспомнил о «жестокой ссоре» восьмилетней давности. Тогда он получил многочисленные ранения лица, спины, груди и живота. Ему оказывали медицинскую помощь, однако он не подозревал, что внутри его грудной клетки находится нож, пока ему не сделали рентген.

Как говорят медики, лезвие чудом обошло стороной сердце, легкие и крупные кровеносные сосуды. По словам врачей, при малейшем смещении клинка мужчину могли бы уже не спасти.

Хирурги провели сложную операцию, аккуратно извлекли металлическое лезвие и удалили скопившийся гной, вызванный некрозом тканей. После 24 часов в реанимации пациент провел 10 дней в общей палате под наблюдением врачей.

Согласно отчету, дальнейшее восстановление прошло без осложнений. Медики отметили, что подобные случаи крайне редки, и назвали его примером «удивительной выносливости человеческого организма».

