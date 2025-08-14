На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина 8 лет прожил с ножом в грудной клетке

The Sun: африканец пришел к врачу и узнал, что 8 лет прожил с ножом в груди
true
true
true
close
Journal of Surgical Case Reports

Житель Танзании восемь лет прожил с ножом в грудной клетке, пишет The Sun.

Мужчина в Танзании обратился в Национальную больницу Мухимбили с жалобами на гнойные выделения из-под правого соска. При этом он не испытывал ни боли в груди, ни затрудненного дыхания, ни кашля или температуры. Его жизненные показатели оставались в пределах нормы, что озадачило врачей.

Поначалу причины воспаления были непонятны, пока пациент не вспомнил о «жестокой ссоре» восьмилетней давности. Тогда он получил многочисленные ранения лица, спины, груди и живота. Ему оказывали медицинскую помощь, однако он не подозревал, что внутри его грудной клетки находится нож, пока ему не сделали рентген.

Как говорят медики, лезвие чудом обошло стороной сердце, легкие и крупные кровеносные сосуды. По словам врачей, при малейшем смещении клинка мужчину могли бы уже не спасти.

Хирурги провели сложную операцию, аккуратно извлекли металлическое лезвие и удалили скопившийся гной, вызванный некрозом тканей. После 24 часов в реанимации пациент провел 10 дней в общей палате под наблюдением врачей.

Согласно отчету, дальнейшее восстановление прошло без осложнений. Медики отметили, что подобные случаи крайне редки, и назвали его примером «удивительной выносливости человеческого организма».

Ранее во Вьетнаме мужчина три недели прожил с палочкой для еды в глазнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами