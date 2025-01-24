Во Вьетнаме мужчина три недели прожил с палочкой для еды в глазнице

OC: врачи помогли вьетнамцу, который три недели прожил с палочкой для еды в глазу

Во Вьетнаме врачи извлекли палочку для еды из глазницы мужчины, которая находилась там три недели, пишет Oddity Central.

У 24-летнего мужчины в глазнице на протяжении трех недель находилась деревянная палочка для еды, и он этого не замечал. Пациент обратился в Университетскую больницу медицины и фармации Кантхо с жалобами на боль и отек левого глаза.

Пациент рассказал врачам, что симптомы беспокоят его уже около трех недель, но в последние дни состояние ухудшилось. Ранее он обращался за помощью в другую клинику, где ему прописали лекарства, но они не помогли. При обследовании в больнице Кантхо врачи подтвердили, что зрение вьетнамца не ухудшилось, а травм глазного яблока не обнаружено.

Однако компьютерная томография выявила инородное тело длиной девять сантиметров в глазнице мужчины. Оказалось, что это была деревянная палочка для еды, которая проникла через мягкие ткани за глазницей, повредила верхнюю стенку верхнечелюстной пазухи и боковую стенку носа.

Пациент вспомнил, что примерно в то время, когда появились симптомы, он участвовал в пьяной драке с другом, но не помнит, чтобы палочка для еды попала ему в глаз или вызывала сильную боль.

После удаления инородного тела медики отметили, что пациенту повезло: палочка не задела глазное яблоко, что могло бы привести к серьезным последствиям.

Ранее мужчина рассказал, что 26 лет прожил с деталью LEGO в носу и не подозревал об этом.