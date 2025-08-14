На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Роспотребнадзоре заявили о рисках завоза лихорадки чикунгунья в РФ

nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

На данный момент завозные случаи лихорадки чикунгунья на территории РФ не зарегистрированы, однако риски существуют. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку воздушно-капельным или контактно-бытовым путем, но передается через укус инфицированного вирусом комара.

При этом в РФ осуществляется постоянный энтомологический мониторинг, в рамках которого изучается ареал обитания и видовой состав комаров, оценка численности и инфицированность насекомых различными возбудителями, в том числе и лихорадкой чикунгунья.

«Регистрируемая в настоящее время численность комаров и данные об отсутствии их инфицированности вирусом показывают, что на сегодняшний день эпидемиологической опасности нет», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

До этого сообщалось, что лихорадкой чикунгунья можно заразиться через укусы желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров. В этом году больше всего случаев заражения зафиксировано в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Недавно вспышка заболевания произошла в Китае.

Симптомы лихорадки появляются через 4–8 дней, в их числе — высокая температура, сильная боль в суставах и мышцах, тошнота и сыпь. Особенно тяжело болезнь переносят младенцы и пожилые люди.

Ранее стало известно, что Китай использует комаров-каннибалов и рыб для борьбы с вирусом чикунгунья.

