Китай использует комаров-каннибалов и рыб для борьбы с вирусом чикунгунья

Власти Китая привлекли комаров-каннибалов и рыб для борьбы с вирусом чикунгунья
Bachkova Natalia/Shutterstock/FOTODOM

Китай использует комаров-каннибалов и рыб для борьбы с вирусом чикунгунья, пишет The Telegraph.

Власти Китая задействовали необычные методы для сдерживания крупнейшей в истории страны вспышки вируса чикунгунья. В южной провинции Гуандун с июля 2025 года зарегистрировано более 7000 случаев заболевания — рекорд, вызванный международными поездками, жарой и сильными дождями.

Для борьбы с переносчиком вируса — комаром Aedes — в городе Фошань выпущены хищные слоновьи комары (Toxorhynchites), личинки которых поедают личинок Aedes. Эти насекомые не питаются кровью, а значит, не переносят инфекции. Параллельно в водоемы запущено 5000 рыб, также питающихся личинками комаров.

Помимо биологических методов, власти используют и «патриотические меры» в духе политики «нулевого COVID»: массовая ликвидация мест размножения насекомых, проверки домов, штрафы до $1300 за стоячую воду во дворах, а также дроны для выявления опасных участков. Инфицированным предписано находиться под москитными сетками в больницах, улицы обрабатываются инсектицидами.

По данным властей, число заболевших достигло пика — только за прошлую неделю выявили 3000 новых случаев, но 95% пациентов выздоравливают в течение недели.

Ранее в Китае раскрыли детали о распространении вируса чикунгунья.

