Россиянам перечислили места и способы заражения лихорадкой чикунгунья

«Объясняем.РФ»: чикунгуньей можно заразиться в Южной Америке, Азии и Африке
Bachkova Natalia/Shutterstock/FOTODOM

Лихорадкой чикунгунья можно заразиться через укусы желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров. Опасные насекомые обитают в странах Южной Америки, Азии и Африки, говорится в Telegram-канале «Объясняем.РФ».

В этом году больше всего случаев заражения зафиксировано в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Недавно вспышка заболевания произошла в Китае. Симптомы лихорадки появляются через 4–8 дней, в их числе — высокая температура, сильная боль в суставах и мышцах, тошнота и сыпь. Особенно тяжело болезнь переносят младенцы и пожилые люди.

В публикации подчеркнули, что чикунгуньей нельзя заразиться воздушно-капельным путем, однако можно при контакте с кровью больного. Отдыхающим в странах с высоким риском заражения рекомендуется пользоваться репеллентами, устанавливать противомоскитные сетки на двери и окна, а также носить закрытую одежду. При появлении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.

До этого главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что в РФ не зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой чикунгунья. Однако существует риск завозных случаев инфекции, отметил он.

Ранее сообщалось, что Китай использует комаров-каннибалов и рыб для борьбы с вирусом чикунгунья.

