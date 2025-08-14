Губернатор Белгородской области оценил атаки ВСУ на административный центр

Гладков: по Белгороду нанесли удары, каких еще не было в современной истории

Белгород подвергся атакам, каких еще не было в современной истории. Об этом в ходе пресс-конференции заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, 13 августа город атаковало большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На следующий день Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили наносить удары по административному центру региона.

«Мы второй день проживаем то, что пока еще не проживали в нашей с вами современной истории», — сказал Гладков.

Он добавил, что главной целью ВСУ в последние два дня стало здание правительства Белгородской области. Как отметил губернатор, таким образом украинские войска пытаются вызвать страх у мирных граждан.

14 августа украинские военные нанесли удар по зданию правительства Белгородской области. Позже глава региона заявил, что строение вновь подверглось атаке — по нему ударили с помощью БПЛА. Гладков уточнил, что в здании оказались выбиты окна и поврежден фасад.

Кроме того, из-за действий ВСУ в Белгороде были повреждены шесть автомобилей и несколько жилых домов. В одном из них начался пожар, к текущему моменту сотрудники экстренных служб потушили пламя.

Ранее житель Белгорода рассказал «Газете.Ru» об обстановке в городе на фоне атак ВСУ.