Правительство планирует продлить запрет экспорта бензина для НПЗ на весь сентябрь

ТАСС: кабмин хочет продлить запрет на экспорт бензина для НПЗ до конца сентября

Правительство планирует продлить действующий запрет на экспорт бензина для производителей топлива на весь сентябрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в отрасли.

«Да, было принято решение о продлении», — сказал один из собеседников агентства.

Он также отметил, что на совещании вице-премьера Александра Новака с представителями нефтяных компаний была дана рекомендация сдерживать рост цен на топливо, как в оптовом, так и в розничном сегментах рынка.

По словам собеседника, предлагаемые кабмином инициативы позволят нефтяным компаниям рассчитывать на получение компенсационных выплат. Отмечается, что решение может быть применено задним числом, начиная с 1 августа 2025 года. По бензину планируется повышение с 10% до 15%, а по дизельному топливу – с 20% до 25%.

До этого в России запретили экспорт бензина для производителей нефтепродуктов до конца августа.

Ранее водителей призвали не обращать внимания на подорожание оптового бензина.