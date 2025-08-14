На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правительство планирует продлить запрет экспорта бензина для НПЗ на весь сентябрь

ТАСС: кабмин хочет продлить запрет на экспорт бензина для НПЗ до конца сентября
close
Depositphotos

Правительство планирует продлить действующий запрет на экспорт бензина для производителей топлива на весь сентябрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в отрасли.

«Да, было принято решение о продлении», — сказал один из собеседников агентства.

Он также отметил, что на совещании вице-премьера Александра Новака с представителями нефтяных компаний была дана рекомендация сдерживать рост цен на топливо, как в оптовом, так и в розничном сегментах рынка.

По словам собеседника, предлагаемые кабмином инициативы позволят нефтяным компаниям рассчитывать на получение компенсационных выплат. Отмечается, что решение может быть применено задним числом, начиная с 1 августа 2025 года. По бензину планируется повышение с 10% до 15%, а по дизельному топливу – с 20% до 25%.

До этого в России запретили экспорт бензина для производителей нефтепродуктов до конца августа.

Ранее водителей призвали не обращать внимания на подорожание оптового бензина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами