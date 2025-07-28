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В России запретили экспорт бензина для нефтяников

Правительство РФ запретило экспорт бензина для нефтяников до 31 августа
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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В России запретили экспорт бензина для производителей нефтепродуктов до конца августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ в Telegram-канале.

«Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов», — сказано в публикации.

Отмечается, что данное решение было принято в целях поддержания стабильности внутреннего топливного рынка в период повышенного сезонного спроса и сельхозработ.

24 июля агентство ТАСС со ссылкой на источники на топливном рынке сообщало, что в России готовятся ограничить продажу бензина за рубеж для производителей, начиная с 1 августа.

7 июля в Минэнерго РФ заявляли, что полный запрет на экспорт топлива не рассматривается, колебания цен носят сезонный характер, а ситуация на российском рынке нефтепродуктов контролируема. Чиновники отмечали, что ведомства и другие профильные структуры принимают необходимые меры для поддержания ценового баланса.

Ранее Новак заявил, что кабмин допускает введение полного запрета экспорта бензина.

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