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Водителей призвали не обращать внимания на подорожание оптового бензина

Автоэксперт Гусев: цены на оптовом рынке бензина не должны волновать водителей
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Global Look Press

Обычных рядовых потребителей не должны волновать колебания цен на оптовый бензин, так как ситуация на розничном рынке от этого не зависит – стоимость топлива там стабилизирована. Об этом в эфире Общественной Службы Новостей заявил зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер», член экспертного совета конкурса «АЗС России» Дмитрий Гусев.

«Рядового потребителя нефтепродуктов – бензина или дизеля, поведение цен на оптовом рынке беспокоить не должно, так как всех не особенно волнуют глобальные биржевые движения», — подчеркнул он.

По словам Гусева, суть ценообразования на бензин заключается как раз в отдельном существовании оптового и розничного рынков. В первом случае динамика цен зависит от глобальных процессов, в то время как в рознице цены ориентированы на инфляцию, уровень которой превышать не будут. Поэтому вне зависимости от мировых котировок на бирже розничный рынок защищен и стабилизирован, заключил Гусев.

Напомним, на днях сообщалось, что стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже выросла по индексу Европейской части России на 1,36%, до 63 885 рублей за тонну. Таким образом, цена достигла максимальных показателей с начала года.

Кроме того, по итогам торгового дня подорожал и бензин Аи-92: за день его стоимость выросла на 1,59% — до 61 412 рублей за тонну. Тонна дизельного топлива также подорожала, ее цена составила 59 070 рублей.

Экономист предупредил о подорожании бензина с опережением темпов инфляции.

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